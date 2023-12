Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tödl. Verkehrsunfall in Wörth

Wörth (ots)

Am 08.12.2023 kam es um 23.07 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Gemarkung Wörth. Ein 55- jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Sattelauflieger vom Industriegebiet Wörth an der Anschlussstelle Jockgrim auf die B9 in Fahrtrichtung Wörth auf. Auf der B9 fuhr eine 24- jährige Autofahrerin in Richtung Wörth. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die 24- jährige Fahrzeugführerin auf den Sattelauflieger kurz nach der Anschlussstelle auf. Aufgrund der Stärke des Aufpralles wurde die Autofahrerin sofort getötet. Die B9 musste die ganze Nacht aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung total in Fahrtrichtung Wörth gesperrt werden. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 15000 Euro. In vorliegender Sache führt die Polizei Wörth im Rahmen der Unfallaufnahme die Ermittlungen zur Unfallursache. Ein Sachverständiger wurde vor Ort bestellt. Die Polizei Wörth bittet um Zeugenhinweise in der Angelegenheit unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

