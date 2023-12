Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Aufmerksamer Polizeibeamter erkennt gesuchten Straftäter

Landau (ots)

Den kenne ich doch....dachte sich ein in der Freizeit befindlicher 27-jähriger Polizeibeamter am 07.12.2023 gegen 20:20 Uhr bei seinem Einkauf in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau. Die verständigte Streife konnte den gemeldeten 24-Jährigen antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand, da er noch eine Restfreiheitsstrafe von 574 Tagen zu verbüßen hat. Zu allem Überfluss konnte bei dem 24-Jährigen bei einer Durchsuchung der mitgeführten Handtasche circa 75 Gramm Haschisch aufgefunden und sicherstellt werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. im Anschluss wurde er an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

