POL-PDLD: Verstoß gegen das Waffengesetz

Bad Bergzabern (ots) - Am Freitag, 08.12.2023, gegen 01.46 Uhr, wurde in der Weinstraße in Bad Bergzabern ein 25jähriger PKW-Führer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein und sein Fahrzeug präventiv sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Ralf Burkhard Telefon: 06343/9334-1400 Telefax: ...

