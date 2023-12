POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Dierbach (ots) - Ein 50jähriger Citroen-Fahrer aus dem Kreise Germersheim befuhr die K24 von Vollmersweiler kommend in Richtung Dierbach. In einer scharfen Linkskurve verlor er, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (ca. 5000 Euro). Der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Ralf Burkhard Telefon: 06343/9334-1400 ...

