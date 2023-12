POL-PDLD: Wörth - Paketzusteller attackiert

Landau (ots) - Am Vormittag des 06.12.2023 wurde durch die Polizei Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke in Landau durchgeführt. Innerhalb von 45 Minuten mussten 5 Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen. 3 Fahrzeugführer wurden wegen ...

