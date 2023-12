POL-PDLD: Wörth - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Landau (ots) - Am 06.12.2023 befuhr gegen 12:55 Uhr eine 56-jährige PKW-Fahrerin den Westring in Fahrtrichtung Nordring in Landau. An der Kreuzung zur Pestalozzistraße rannte ein 10-jähriges Kind unvermittelt über den Zebrastreifen, um die Straße in Richtung An 44 zu kreuzen. Das Kind wurde durch den PKW erfasst und stürzte auf die Straße. Das Kind wurde anschließend mit lediglich leichten Verletzungen durch einen ...

mehr