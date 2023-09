POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei Nordenham bekommt eine neue Telefonnummer

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbruch in Restaurant In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein Fenster eines Restaurants in der Schönemoorer Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld und ein Kaffeevollautomat entwendet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Delmenhorst: Einbruch in Reihenhaus Am 02.09.2023, zwischen ...

