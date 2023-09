Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 03.09.2023

Delmenhorst (ots)

Dötlingen - Verkehrsunfall, Pkw überschlägt sich -

Am 02.09.2023 gegen 14:15 Uhr kam es auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen Ortsteil Busch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 2000 Euro Sachschaden entstand. Ein 19jähriger Mann aus der Samtgemeinde Harpstedt war mit einem Pkw Peugeot auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Nach Angaben des 19jährigen wich dieser auf gerade Strecke einem Hasen aus und verlor dadurch die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw überschlug sich und blieb stark beschädigt im Straßengraben stehen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

