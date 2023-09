Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.09.2023

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Jade, 02.09.2023, 17:22 Uhr 26349 Jade, Kreuzmoorstraße/Lehmder Straße

Am 02.09.2023, gegen 17:22 Uhr, ist es in der Gemeinde Jade zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen sich ein Beteiligter leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 85-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Lehmder Straße in Fahrtrichtung Kreuzmoorstraße. An der Einmündung zur Kreuzmoorstraße beabsichtigte der Wiefelsteder nach links abzubiegen und übersah den bevorrechtigten Pkw (Land Rover) eines 71-Jährigen (aus Varel), der die Kreuzmoorstraße aus Richtung Oldenbrok kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 85-jährige Unfallverursacher verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch die Abschleppunternehmen geborgen werden. Der betroffene Einmündungsbereich war zur Unfallaufnahme und Bergung der Pkw teils gesperrt.

