Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei Nordenham kontrolliert Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 31. August 2023, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr, haben Beamte der Polizei Nordenham an drei verschiedenen Verkehrsknotenpunkten im Nordenhamer Stadtgebiet Zweiräder kontrolliert.

Insgesamt wurden 100 Fährräder, Pedelecs und E-Scooter in Augenschein genommen und auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Anlass der Kontrollen waren der Schulanfang und der Beginn der dunklen Jahreszeit.

Erfreulicherweise konnte bei den meisten Kontrollen festgestellt werden, dass die Zweiräder verkehrssicher waren und die Fahrzeugführer*innen aufmerksam am Straßenverkehr teilnahmen.

Dennoch wurden 35 Verkehrsverstöße, u.a. das Missachten des Rotlichtes der Ampel, das Fahren auf der falschen Fahrbahnseite, die Nutzung eines E-Scooters durch zwei Personen, festgestellt und geahndet.

Bei 22 Zweirädern stellten die Beamten technische Mängel, z.B. eine unzureichende Beleuchtung, fest.

Auf eine Erhebung eines Verwarngeldes wurde bewusst verzichtet, da das Ziel der Kontrollen vorrangig die Sensibilisierung hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr war.

Den Fahrzeugführer*innen wurden sogenannte Mängelmeldungen für ihre Fahrzeuge ausgestellt. Um sich ein Verwarngeld zu ersparen, können die festgestellten Mängel innerhalb einer gesetzten Frist behoben werden und das verkehrssichere Zweirad auf der Wache des Polizeikommissariats Nordenham vorgeführt werden.

Die Beamten gaben den Fahrzeugführern in Gesprächen wichtige Tipps zur Vermeidung von unfalltypischen Gefahren mit auf den Weg. Die Verkehrskontrollen wurden größtenteils sehr positiv aufgenommen und befürwortet. Viele Verkehrsteilnehmer*innen haben die Gefahren bzgl. ihrer Teilnahme am Straßenverkehr hinterfragt und sich durch die Gespräche sensibilisieren lassen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps in Bezug auf die Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr:

- Neben einem guten technischen Zustand sollte auf eine gute Sichtbarkeit geachtet werden - Das Tragen von Warnwesten oder zusätzliche Lichtquellen (teilweise schon im Fahrradhelm integriert) - Zur Verhinderung von schweren Kopfverletzungen wird geraten, einen geprüften und gut eingestellten Schutzhelm zu tragen.

Um die Verkehrssicherheit insbesondere vor der herannahenden dunklen Jahreszeit zu erhöhen und schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden, wird die Polizei Nordenham auch zukünftig gleichgelagerte Verkehrskontrollen durchführen.

