Kevelaer-Wetten (ots) - Bereits am Dienstag (1. August 2023) kam es zwischen 22:10 Uhr und 22:20 Uhr an der Straße "Kasteelenbend" in Kevelaer zu einer Unfallflucht. An der Örtlichkeit hatte ein 42-jähriger Halter einen weißen Wohnwagen (Hersteller: Dethleffs) auf einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt gehabt. Der Wohnwagen wurde, nach ersten Erkenntnissen ...

mehr