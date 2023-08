Emmerich am Rhein - Elten (ots) - In der Zeit von Freitag (4. August 2023) um 15:00 Uhr bis Montag (7. August 2023) um 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Lancia Ypsilon im Heckbereich. Die Halterin gab der Polizei gegenüber an, dass der Unfallort entweder an der Straße Im Haag oder auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Elten an der Klosterstraße lag. Der Unfallverursacher ...

