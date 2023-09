Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.09.2023

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 01.09.2023, um 18.38 Uhr, wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Nordenhamer Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: geparkter PKW gerät in Brand

Am 01.09.2023, um 16.30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein auf einem Supermarktparkplatz am Reinersweg in Delmenhorst geparkter PKW Renault Twingo in Brand. Die Feuerwehr Delmenhorst erschien mit 13 Einsatzkräften und löschte den in Vollbrand stehenden PKW. Der Wagen ist von der 47-jährigen Halterin (aus Delmenhorst) erst 30 Minuten vor dem Brandausbruch am Einsatzort geparkt worden. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

