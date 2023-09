Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 03.09.2023

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Restaurant

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein Fenster eines Restaurants in der Schönemoorer Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld und ein Kaffeevollautomat entwendet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruch in Reihenhaus

Am 02.09.2023, zwischen 11.30 Uhr und 13:00 Uhr, brachen unbek. Täter eine Terrassentür eines Reihenhauses in dem Blücherweg in Delmenhorst auf. Aus den Räumlichkeiten wurden nach ersten Erkenntnissen eine Armbanduhr und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell