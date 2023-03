Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwarzen VW Passat CC gestohlen + Katalysatordiebstahl + Einbruch gescheitert + Unfallflucht in Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Buchenau - Autodiebstahl - Schwarzer Passat gesucht

Der Diebstahl des schwarzen VW Passat CC mit dem Kennzeichen BLB-KW 232 war zwischen Samstag, 25. Februar und Mittwoch, 15. März. Das Auto stand auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Spechtstraße. Wie der oder die Täter ins Auto gelangten und wegfuhren steht nicht fest. Das Auto wird definitiv nicht mit einem Originalschlüssel gefahren. Wo ist der schwarze Passat? Wer hat die genannten Kennzeichen gesehen? Bei Sichtung des Autos und/oder der Kennzeichen bitte sofort die nächstgelegene Polizei oder die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 anrufen.

Marburg - Katalysator gestohlen

Die Kripo Marburg sucht nach dem Diebstahl eines Katalysators Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat war zwischen 10.30 Uhr am Dienstag und 12.30 Uhr am Mittwoch, 15. März. Der oder die Täter demontierten und stahlen den Katalysator von einem schwarzen 3er BMW. Es entstand ein Schaden von mindestens 1600 Euro. Das Auto stand auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit in der Afföllerstraße. Wer hat Arbeiten an dem Auto beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Einbruch in Getränkemarkt gescheitert

Am Mittwoch, 15. März, gegen 23.15 Uhr scheiterte im Lintzingsweg ein versuchter Einbruch in einen Getränkemarkt. Nach bisherigen Informationen versuchte eine dunkel gekleidete Person erfolglos, das Rolltor aufzuhebeln und hoch zu schieben. Am Tor entstand ein nur geringer Schaden. Nach dem Scheitern des Vorhabens entfernte sich die Person Richtung Im Rudert. Wer hat zur Tatzeit Personen rund um den Tatort gesehen? Wer kann diese Person beschreiben? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Kollision bei Parkmanöver

Nach den Spuren kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken mit zwei L-Steinen und beschädigte diese dabei. Unfallort war der Parkplatz hinter dem Markt "Billiger Jakob" in der Niederkleiner Straße, Unfallzeit zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 09.30 Uhr am Mittwoch, 15. März. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem ein Fahrzeug mutmaßlich gegen die Steine prallte? Wer kann das Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin beschreiben? Wo steht seit spätestens Mittwochvormittag ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell