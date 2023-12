Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Einbruch in Wohnhaus

Hagenbach (ots)

Am 06.12.2023, gegen 19:50 Uhr drang der bislang unbekannte Täter über die Tür im rückwärtigen Bereich in ein Wohnhaus in der Schloßgärtenstraße ein. Im Wohnbereich befand sich eine Überwachungskamera, welche durch den Täter möglicherweise bemerkt wurde und er daraufhin das Anwesen ohne Beute wieder verlassen hat.

Zeugen welche am 06.12.2023, gegen 19:50 Uhr im Bereich Hagenbach, Schloßgärtenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271-92210 in Verbindung zu setzen.

