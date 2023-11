Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Bedrohung in Sozialen Netzwerken

Troisdorf (ots)

Ein 18-jähriger Troisdorfer ist am frühen Mittwochabend (22. November) am Busbahnhof Troisdorf von Spezialeinheiten der Polizei NRW vorläufig festgenommen worden.

Der wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannte junge Mann war in den Fokus der Ermittler geraten, weil er in Sozialen Netzwerken einer derzeit noch unbekannten Person mit der Begehung schwerer Straftaten gedroht hatte. In dem Video zeigte sich der 18-Jährige mit einer Schusswaffe in der Hand.

Die Polizei nahm die Drohungen sehr ernst und hat umgehend Einsatzmaßnahmen zum Zwecke der Ergreifung des Beschuldigten und der Durchsuchung seiner Wohnung veranlasst. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei der gezeigten Waffe um eine echte Schusswaffe handelt, begleiteten hinzugezogenen Spezialeinheiten der Polizei NRW die Maßnahmen.

Gegen 18:30 Uhr konnte der Beschuldigte am Troisdorfer Busbahnhof identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme durch die Spezialeinheiten wurden zwei junge Männer zur Klärung einer möglichen Tatbeteiligung und Identitätsfeststellung vorläufig in Gewahrsam genommen. Ein dritter junger Mann, der versuchte die Einsatzmaßnahmen zu stören, wurde zur Durchsetzung eines nicht befolgten Platzverweises ebenfalls in Gewahrsam genommen. Alle Drei konnten nach kurzer Zeit die Polizeiwache in Troisdorf wieder verlassen.

Nach der Festnahme des Troisdorfers, wurden die Wohnräume nach der gezeigten Pistole und nach anderen Waffen durchsucht. Dabei wurden die Durchsuchungskräfte von einem Diensthund unterstützt. Die Schusswaffe bzw. andere Waffen konnten nicht gefunden werden.

Der 18-Jährige wurde zur Dienststelle der Ermittler gebracht, wo er derzeit zu den Bedrohungsvorwürfen und dem Verbleib der Schusswaffe befragt wird. Die Ermittlungen dauern noch an. (Bi)

