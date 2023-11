Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Diebstahlsdelikt von PKW mitgerissen

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmittag (21. November) kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz an der Einsteinstraße in Sankt Augustin. Gegen 14:00 Uhr hielt sich ein 37-jähriger Kölner auf dem Parkplatz eines Großmarkts auf. Während er mehrere Getränkekästen über die seitliche Schiebetür in sein Fahrzeug einlud, näherten sich zwei unbekannte Männer. Einer von ihnen ging zum Fahrzeug, nutzte einen günstigen Moment und entwendete das Portemonnaie des 37-Jährigen aus dem geöffneten Kofferraum. Im Anschluss entfernten sich die beiden Unbekannten zügig vom Parkplatz. Ein aufmerksamer Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, informierte den Kölner über den Diebstahl. Zusammen liefen sie den beiden Tatverdächtigen hinterher. Die beiden Diebe waren zwischenzeitlich auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Schnellrestaurants gelaufen und dort in ihren PKW gestiegen. Als sie auf die Einsteinstraße einbiegen wollten, beabsichtigten der Zeuge und der Geschädigte ihnen den Weg zu versperren, indem sie sich vor und hinter das Fahrzeug stellten. Die beiden Unbekannten setzten dennoch ihre Flucht fort und fuhren in Richtung Hellweg Kreuzung an. Dabei versuchte der 37-Jährige die Beifahrertür des schwarzen Opels zu öffnen. Der 37-Jährige konnte die Autotür nicht öffnen, wurde einige Meter über die Fahrbahn mitgeschliffen und stürzte auf die Straße. Einer der beiden Tatverdächtigen hatte währenddessen das Fenster geöffnet und das Portemonnaie auf die Fahrbahn geworfen. Danach setzten sie ihre Flucht ohne Beute in Richtung Hellweg Kreuzung fort. Der Kölner wurde leicht verletzt. Einen Rettungswagen lehnte er ab. Er wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben. Aus der Geldbörse sei nach Angaben des Geschädigten nichts entwendet worden. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen unerkannt entkommen. Beschrieben werden können sie wie folgt: Beide sind männlich und etwa 170 cm bis 180 cm groß. Sie sind etwa 40 bis 50 Jahre alt und haben eine schlanke Statur. Einer der beiden hat graue, kurze Haare und der Mittäter dunkle Haare. Wer Angaben zu dem schwarzen PKW, der nach Zeugenangaben ein ausländisches Kennzeichen hatte, und/oder den beiden Männern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Re)

