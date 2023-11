Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - zwei Verletzte

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montag (20. November) kam es im Kreuzungsbereich der Zeithstraße/ Breite Straße/ Talstraße in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mucher und eine 62-jährige Mucherin verletzt wurden. Gegen 23:45 Uhr befuhr die 62-Jährige mit ihrem BMW die Zeithstraße aus Richtung Much kommend in Richtung Siegburg. Gleichzeitig befuhr der 22-Jährige mit seinem Skoda die Breite Straße in Richtung Zeithstraße. Nach Zeugenangaben fuhr der 22-Jährige über eine rotlichtzeigende Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem PKW der 62-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Skoda von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Ampelmast und kam auf der Fahrerseite liegend an einer Hecke zum Stillstand. Der Skoda-Fahrer und die BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen nach einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Skoda wurde zur Beweissicherung sichergestellt, weil der Verdacht besteht, dass der 22-Jährige nicht ordnungsgemäß angeschnallt war. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der 22-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte ihren Verdacht. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,1 Promille an. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Fahrens unter Alkoholeinfluss leiteten die Polizisten gegen den 22-Jährigen ein. (Re)

