Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer unter Drogeneinfluss flüchtet vor Polizei

Siegburg (ots)

Am Montag (21. November) flüchtete in Siegburg ein Autofahrer vor der Polizei. Polizisten wollten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 16:30 Uhr auf der Wahnbachtalstraße anhalten. Statt nach links zur Kontrollstelle in die Alexianerallee abzubiegen, fuhr der 29 Jahre alte Siegburger mit seinem Ford weiter geradeaus und beschleunigte. Die Polizeibeamten folgten dem Flüchtenden umgehend. Nach etwa 500 Metern hielt er auf dem Parkplatz eines Modellflugplatzes und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Streifenwagenbesatzung entdeckte den 29-Jährigen kurz darauf völlig durchnässt in einer Böschung an der Sieg. Offenbar war er ins Wasser geraten. Der Verdächtige wurde zur Polizeiwache Siegburg gebracht. Hier erhielt er zunächst trockene Ersatzkleidung. Im Anschluss stellten die Polizisten die Identität des Mannes fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, da es Anzeichen auf Drogenkonsum gab und ein Vortest positiv auf Betäubungsmittel reagierte. Der Siegburger, bei dem auch Betäubungsmittel aufgefunden wurden, räumte ein, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Weiter stellte sich heraus, dass er seine Fahrerlaubnis vor einigen Jahren aufgrund des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss entzogen bekommen hatte. Der inzwischen neu erteilte Führerschein liegt nach Angaben des Ford-Fahrers noch beim Straßenverkehrsamt zur Abholung bereit. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Ob der Mann seine neue Fahrerlaubnis unter den neuen Umständen ausgehändigt bekommt, ist fraglich. (Uhl)

