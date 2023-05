Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer

Einbeck (ots)

Dassel (TMÜ)

37586 Dassel-Markoldendorf, Obere Torstr./ Bushaltestelle

17.05.23, 16.30 Uhr

Am Mittwoch, dem 17.05.23, gegen 16.30 Uhr kam es in Markoldendorf in der Bushaltestelle in der Oberen Torstr. zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Bislang unbekannte Täter entzündeten in dem dortigen Mülleiner einen Feuerwerkskörper, wodurch der Inhalt in Brand geriet und der Mülleimer beschädigt wurde.

Durch die Meldende konnte das Feuer schnell gelöscht werden, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Hinweise auf diese Person/en geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel,05564-999100 oder Einbeck, 05561-949780, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell