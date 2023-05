POL-NOM: Betrunken Auto gefahren

Northeim (ots) - 30154 Northeim, Bahnhofstraße, Samstag, 20.5.2023, 23.45 Uhr NORTHEIM (hei) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstagabend am Northeimer Bahnhof eine männliche Person, die ein Vorderrad eines dort angeschlossenen Fahrrades abmontierte und an seinem eigenen Fahrrad anbrachte. Anschließend ging der Täter mit seinem "runderneuerten" Fahrrad zum Bahnsteig und stieg in einen Zug Richtung Göttingen ...

mehr