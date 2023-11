Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb festgenommen/Kosmetik im Wert von 3.000 Euro gestohlen

Siegburg (ots)

Am Montag (20. November) nahmen Polizisten in Siegburg einen Ladendieb vorläufig fest. Der 24 Jahre alte Mann hatte versucht Kosmetikartikel im Wert von über 3.000 Euro zu stehlen. Gegen 17:35 Uhr verständigte der Ladendetektiv eines Drogeriegeschäftes in der Holzgasse die Polizei. Die Beamten trafen kurz darauf auf den Anrufer und den mutmaßlichen Ladendieb. Dieser hatte zuvor hochwertige Kosmetikartikel - darunter waren 15 Gesichtscremes, 35 Packungen Rouge und 16 Lippenstifte - in eine präparierte Tasche gepackt und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Tatverdächtigen daraufhin an. Da er aggressiv reagierte, brachte der Sicherheitsangestellte ihn in einen Büroraum und wartete dort auf die hinzugerufenen Polizisten. Auch ihnen gegenüber verhielt sich der 24-Jährige aus Bonn dann unkooperativ. Er war verbal aggressiv, sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im Polizeigewahrsam verletzte sich der Tatverdächtige selbst, indem er seinen Kopf gegen die Zellenwand schlug. Dabei verlor er augenscheinlich sein Bewusstsein, so dass die Polizisten einen Rettungswagen verständigten. Die Rettungskräfte stellten zwar die volle Funktion der Vitalwerte des Mannes fest, vorsichtshalber wurde er dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Den 24-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell