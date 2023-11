Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Dienstag (21. November) kam es auf der Zeithstraße (B56) / Scheider Straße in Neunkirchen-Seelscheid zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 68-Jähriger und ein 44-Jähriger (beide aus Neunkirchen-Seelscheid) verletzt wurden. Gegen 08:30 Uhr befuhr der 68-Jährige mit seinem Ford die Zeithstraße aus Richtung Neunkirchen-Seelscheid kommend in Richtung Siegburg. Gleichzeitig befuhr der 44-Jährige mit seinem Mercedes die Zeithstraße in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der 68-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem 44-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Graben zum Stillstand. Auch das Fahrzeug des 44-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und blieb ebenfalls im Graben stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde ein Hinterreifen des Mercedes abgerissen. Dieser prallte anschließend gegen das Fahrzeug einer 50-jährigen Opel-Fahrerin, die sich unmittelbar hinter dem 44-Jährigen befand. Der 68-Jährige wurde schwer und der 44-Jährige leicht verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der Ford und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. An der Unfallstelle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 68-Jährige möglicherweise einen internistischen Notfall erlitten hat. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell