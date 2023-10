Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim-Sennfeld: Einbruch in Gewölbekeller - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen unbemerkt Zutritt zu einem Gewölbekeller in Adelsheim-Sennfeld. Erst überwanden sie das Schloss an der Tür zu dem Keller in der Kirchgasse gegenüber der Bahngleise und betraten daraufhin offenbar das Innere. Da der Gewölbekeller leer steht, wurden die Einbrecher nicht fündig und entwendeten nichts. Es entstand lediglich Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 548770 zu melden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Buchen und flüchtete anschließend. Zwischen 1 Uhr und 9 Uhr touchierte die Person vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Heinrich-Lauer-Straße geparkten Audi A3. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach-Diedesheim: In Gaststätte randaliert - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag randalierte ein Unbekannter in einer Gaststätte in Mosbach-Diedesheim. Gegen 23.50 Uhr kletterte der Mann über das offenstehende Küchenfenster in das Gebäude in der Straße "Steige" ein. Im Inneren randalierte er im Bereich der Theke und warf unter anderem Flaschen zu Boden. Dabei verlor er einen Schuh. Der Unbekannte sprang daraufhin aus einem Fenster und radelte mit seinem Fahrrad davon. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - circa 1,75 Meter groß - normale Statur - etwa 45 Jahre alt - dunkle Wollmütze - dunkler Pullover - ärmellose Jacke

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell