POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Unfall beim Abbiegen

In Pfedelbach kollidierten am Freitagvormittag zwei Fahrzeuge. Ein 77-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seinem VW Golf auf der Brückenstraße unterwegs. Er wollte nach links in die Unterhöfener Straße abbiegen, übersah dabei aber wohl eine von links aus Richtung Untersteinbach heranfahrende 25-Jährige in ihrem Opel Astra. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der am Opel rund 6.000 am VW knapp 10.000 Euro Schaden entstanden. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Öhringen: Auf frischer Tat ertappt

Als er zum wiederholten Mal versuchte Pakete von Geschäften eines Einkaufzentrums in der Öhringer Austraße zu stehlen, wurde ein 40-Jähriger von der Polizei festgenommen. Ein Zeuge hatte den Mann, der bereits mit einem ähnlichen Delikt auffällig geworden war, am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr an dem Einkaufszentrum beobachtet und die Polizei informiert. Die eintreffende Streife stellte den Mann in der Nähe fest und wollte ihn einer Kontrolle unterziehen. Anstatt sich kontrollieren zu lassen, startete der 40-Jährige einen Fluchtversuch und rannte mit seinem Fahrrad davon. Weil ein Streifenbeamter ihm dicht auf den Fersen blieb, schaffte er es nicht aufzusteigen und davonzuradeln. Stattdessen schob er sein Fahrrad in den Laufweg des Polizisten, so dass dieser zu Fall kam. Das half ihm trotzdem nichts. Weitere Polizeibeamte konnten den Mann schließlich verhaften. Er wurde aufs Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Krautheim/ Künzelsau: Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In Krautheim und Künzelsau wurden am Wochenende zahlreiche Autokennzeichen gestohlen. Auf dem Parkplatz des Krautheimer Bürgerhauses in der Götzstraße wurden zwischen Samstagabend 22.30 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr die Kennzeichen von fünf Fahrzeugen entwendet. Im selben Zeitraum wurden in der Altkrautheimer Straße und in der Bahnhofstraße ebenfalls die Kennzeichen von zwei Pkw gestohlen. In der Künzelsauer Südstraße entwendete eine unbekannte Person im Zeitraum zwischen 0 Uhr am frühen Freitag und 9.40 Uhr am Samstagmorgen beide Kennzeichen eines geparkten Autos. Zeugen, die rund um die Tatorte in Krautheim oder Künzelsau verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

