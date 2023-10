Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Brand Bushaltestelle Schuchmannstraße

Am Sonntag, gegen 00.00 Uhr, meldete die Integrierte Leitstelle Heilbronn dem Polizeipräsidium Heilbronn den Brand einer Bushaltestelle in der Ludwigsburger Straße Höhe Nummer 76. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand die Haltestelle bereits in Vollbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Zeitungswagen vorsätzlich angezündet worden ist. Bereits eine halbe Stunde zuvor hatte die Feuerwehr einen Einsatz an dieser Haltestelle um einen Mülleimerbrand zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an der Verglasung der Haltestelle und an der Plakatwand beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000,00 EUR. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit 6 Einsatzkräften und 1 Fahrzeug vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Stadtbusverkehr für ca. 30 Minuten beeinträchtigt. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

