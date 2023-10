Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Brandalarm in Hotel

Als Fehlalarm stellte sich am Donnerstagabend ein Brandalarm in einem Mosbacher Hotel heraus. Der Bewohner eines Zimmers hatte gegen 22.30 Uhr in der Küchenzeile des Hotelzimmers Wasser zum Kochen gebracht und war währenddessen unter die Dusche gegangen. Der Wasserdampf löste den direkt über der Küchenzeile befindlichen Brandmelder aus, weshalb Feuerwehr, Rettungskräfte und eine Polizeistreife sich auf dem Weg in die Hauptstraße machten. Nachdem festgestellt worden war, dass es zu keinem Brand gekommen war, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Mosbach-Waldstadt: Auto beschädigt und abgehauen

Eine unbekannte Person verursachte am vergangenen langen Wochenende einen Schaden an einem in Mosbach-Waldstadt geparkten VW und fuhr dann unerkannt davon. Der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin kollidierte zwischen Freitag und Dienstag mit dem auf einem Parkplatz vor einer Schule im Habichtweg abgestellten VW Transporter. Eventuell rangierte die unbekannte Person mit einem Fahrzeug mit Anhänger auf dem Parkplatz und verursachte dabei den Unfall. Weil im Unfallzeitraum eine Feier in der Schule stattfand, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zu der Kollision machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell