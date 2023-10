Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kriminalpolizei zerschlägt georgische Bandenstrukturen

"Dank ihres unermüdlichen Einsatzes, kriminalistischem Spürsinn und überdurchschnittlichem Engagement ist es meinen Kolleginnen und Kollegen der Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Seriendelikte - gelungen, einen herausragenden und vor allem nachhaltigen Ermittlungserfolg zu erzielen", würdigt Polizeipräsident Frank Spitzmüller die erfolgreiche Ermittlungsarbeit der seit Ende Oktober 2022 beim Polizeipräsidium Heilbronn eingerichteten Ermittlungsgruppe "Klinge". Die dort in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn betriebenen Ermittlungen führten zur Identifizierung von bundesweit agierenden Straftätern, die zum Teil feste Anlaufpunkte oder Wohnsitze im Landkreis Heilbronn hatten. Um einer Etablierung dieser Strukturen entgegenzuwirken, wurden bei der Ermittlungsgruppe intensive Ermittlungen geführt. Insgesamt 19 Personen wurden im Laufe der 11 Monate andauernden und zunächst verdeckt geführten Maßnahmen festgenommen. Die Ermittlungsgruppe "Klinge" ordnet den Festgenommenen insgesamt 70 Straftaten zu. Hierunter fallen unter anderem 14 Wohnungseinbrüche, Einbrüche in Firmenräume, Zigarettenautomatenaufbrüche sowie serien- wie auch bandenmäßig begangene Ladendiebstähle. Auch Delikte wie Taschendiebstahl, räuberischer Diebstahl und Betrugsdelikte waren Gegenstand der Ermittlungen. Zudem gelang es den Ermittlern, mehrere Hehler zu identifizieren und die Transportwege der bei den Taten erlangten Beute aufzudecken. Zum Teil wurde das Diebesgut in Wohnungen gesammelt, um es im weiteren Verlauf versteckt in zuvor erworbenen Gebrauchtfahrzeugen nach Georgien zu verbringen. Zwei dieser präparierten Fahrzeuge konnten rechtzeitig gesichert werden, bevor es den Tätern gelang, diese außer Landes zu schaffen. Im Rahmen von Zigarettenautomatenaufbrüchen erlangte Tabakwaren veräußerten die Täter hingegen zeitnah an Abnehmer im Heilbronner Stadtgebiet. Auch gegen diese Personen wurden Operativmaßnahmen vollzogen, was zur Sicherstellung großer Mengen entwendeter Zigaretten führte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei wurden eingeleitet. Drei der Festgenommenen wurden zwischenzeitlich vom Landgericht Heilbronn rechtskräftig zu Freiheitsstrafen zwischen 3 und 4 Jahren verurteilt. Weitere Strafverfahren stehen derzeit noch aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell