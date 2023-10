Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ergänzung einer Pressemitteilung

Waldbrunn: Kind von Pkw erfasst - Zeugen gesucht Die Verkehrspolizei sucht nach dem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Tag in Walldürn nach Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden. ----------------------------------------

Waldbrunn: Kind von Pkw erfasst Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochnachmittag ein Kind zu, nachdem es in der Schollbrunner Straße in Waldbrunn von einem Pkw erfasst wurde. Der 11-jährige Junge stieg gegen 14.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Schollbrunner Straße aus dem Bus aus und wollte vor diesem die Straße überqueren. Hierbei übersah das Kind offensichtlich den aus Richtung Schollbrunn herannahenden Smart einer 39-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierdurch so schwer verletzt, dass es zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Schaden am Smart wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

----------------------------------------

Buchen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochvormittag zwischen 8.30 Uhr und 10.35 Uhr einen Verkehrsunfall in Buchen und flüchtete anschließend. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz "Musterplatz" geparkten VW Golf. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Mehrere Stunden zuvor, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, verursachte ebenfalls eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Buchen und fuhr davon. Sie prallte zwischen 23.10 Uhr und 7 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren mit ihrem Wagen gegen den in der Friedrich-Hecker-Straße geparkten Pkw. Auch sie fuhr davon, ohne ihren Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, einen Verkehrsunfall in Mosbach und flüchtete anschließend. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen in dem Lohrtalweg geparkten Opel Astra. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell