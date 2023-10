POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Zusammenstoß auf der Hunnenstraße

In Öhringen kollidierte am Mittwochabend ein Mazda mit einem Leichtkraftrad. Der Fahrer des Pkws wollte gegen 20 Uhr von der Hunnenstraße nach links in die Straße "Karlsvorstadt" abbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden 17-Jährigen auf seinem Roller. Es kam zur Kollision, bei der der Jugendliche stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Öhringen: Jugendlicher ausgeraubt

Auf offener Straße verprügelten Jugendliche am Dienstagnachmittag in Öhringen einen 15-Jährigen. Der Junge hatte zuvor mit der Freundin eines seiner Kontrahenten gesprochen. Das gefiel dem Widersacher wohl nicht, weshalb er gegen 17 Uhr vor dem Bahnhof mit einer Gruppe von weiteren Jugendlichen auf den 15-Jährigen losging. Der Junge wurde mit mehreren Fußtritten und Schlägen traktiert, außerdem wurde sein Mobiltelefon von den Angreifern entwendet. Die Verletzungen des 15-Jährigen wurden in einem Krankenhaus behandelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

