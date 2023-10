Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Zeugen gesucht Ein Rollerfahrer lieferte sich am Mittwochvormittag in Wertheim-Bestenheid eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die unbekannte Person war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Bestenheider Landstraße unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes Grünewört erblickte der Unbekannte einen Streifenwagen und fuhr plötzlich von der Fahrbahn ab, über eine Wiese auf das Sportplatzgelände. Die Streifenwagenbesatzung wollte den Rollerfahrer, dessen Kennzeichen abgeknickt und somit nicht ablesbar war, auf dem Sportplatz einer Kontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten flüchtete der Rollerfahrer zurück in Richtung der Landesstraße 2310 und beschleunigte dort sein Gefährt. Der Versuch einer weiteren Streife den Flüchtenden in einer Seitenstraße neben der Odenwaldstraße in Bestenheid zu stellen scheiterte. Der Rollerfahrer fuhr mit Vollgas auf die beiden Polizisten zu und kollidierte mit den Beamten, die dadurch leicht verletzt wurden. Der Unbekannte konnte sich auf seiner Maschine halten und flüchtete unerkannt. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Rollerfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 9189 0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

