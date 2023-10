Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Ehepaar nach Unfall schwer verletzt Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in Wertheim. Die 84-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr die Neue Vockenroter Steige aus Richtung Nassig, kam aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab, streifte dann im weiteren Verlauf eine Mauer rechts der Fahrbahn und prallte schließlich im Bereich der Kurve zur Georg-Feuerstein-Straße frontal in eine Mauer. Sowohl die Fahrerin, als auch ihr 89-jähriger Ehemann wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die 84-Jährige war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Sachschaden wird insgesamt auf 17.000 Euro geschätzt.

