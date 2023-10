Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Eberstadt: LKW-Lenker nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines LKWs beschädigte am frühen Freitagmorgen mehrere Baustellenteile auf der Autobahn 81 bei Eberstadt und flüchtete anschließend. Gegen 5:30 Uhr kollidierte der Brummi mit mehreren Warnbaken im Baustellenbereich zwischen dem Ende des Tunnel Hölzern und dem Autobahnkreuz Weinsberg. Hierdurch wurden Warnbaken, Warnleuchten und Verkehrszeichen beschädigt. In der Folge fuhren mindestens zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW über die auf der Fahrbahn liegenden Teile und beschädigten hierbei ihre Fahrzeuge erheblich. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

A81/Ilsfeld: Geschwindigkeitskontrolle - Autofahrerin mit 76 km/h zu schnell unterwegs

In der Nacht von Donnerstag, dem 05.10.2023, auf Freitag, den 06.10.2023, führte der Verkehrsdienst Weinsberg auf der BAB 81, im Bereich der Anschlussstelle Ilsfeld, zwischen 22:30 - 00:45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Geschwindigkeit des ankommenden Verkehrs wurde mittels Handlasermessgerät überprüft, woraufhin beim Feststellen etwaiger Verstöße die Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen wurden. Insgesamt wurden acht bedeutende Verkehrsordnungswidrigkeiten mit einer Überschreitung von mindestens 31km/h (nach Abzug der Toleranzen) geahndet, darunter drei Verstöße mit Regelfahrverbot. Die Spitzenreiterin des Abends, eine junge Fahrzeugführerin, wurde mit 182 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen, was nach Abzug der Toleranz eine Überschreitung von 76 km/h bedeutet. Die Kontrolle zeigt wieder einmal deutlich, dass die vorgegebene Geschwindigkeit oft nicht eingehalten wird, obwohl zu hohe Geschwindigkeit noch immer zu den Hauptunfallursachen auf der Autobahn zählt.

A81/Ilsfeld: LKW verlor Ladung - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 von der Ladefläche eines LKWs Steine und Schotter auf einen PKW fielen und diesen beschädigten. Gegen 16:50 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Seat auf dem mittleren von drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein LKW. Als von diesem Steine und Schotter auf den Seat fielen, wechselte die Frau auf den linken Fahrstreifen und überholte den LKW. Der Fahrer, welcher den Sachverhalt vermutlich nicht bemerkte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Eine Verletzte nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Heilbronn. Gegen 22.30 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar. Auf Höhe der Neckargartacher Brücke versuchte eine unbekannte Person, welche mit ihrem PKW von der Brücke auf die Neckartalstraße auffuhr, den Golf rechts zu überholen. Als dies nicht gelang, ordnete sich der oder die Unbekannte hinter dem Fahrzeug der 23-Jährigen ein und hupte. Im weiteren Verlauf soll die gesuchte Person immer wieder dicht auf den VW aufgefahren sein und das Fernlicht eingeschaltet haben. Kurz vor der Abfahrt zum Saarlandkreisel bremste die junge Frau, aufgrund des blendenden Fernlichts des PKWs hinter ihr, ihren Golf ab und die unbekannte Person fuhr, aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands, auf den VW auf. Anschließend überholte sie das verunfallte Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Aufprall wurde die 26-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Bistrostühle aus Schuppen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und dem nächsten Morgen, 9.30 Uhr gelangten der oder die Täter ins Innere des Gebäudes in der Neue Straße und entwendeten 20 Bistro Stühle und einen Laptop. Außerdem wurden in dem als Lager genutzten Schuppen diverse Gegenstände zerstört oder beschädigt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Mit PKW durch Parkhauswand gefahren

Vermutlich weil er das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte fuhr ein 71-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Heilbronn mit seinem Mercedes durch eine Parkhauswand. Gegen 14 Uhr geschah das Missgeschick im Parkhaus in der Kilianstraße und der Mercedes schoss durch eine Zwischenwand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Der PKW des 71-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde durch das THW mittels eines Bauzauns und Absperrband abgesichert. Eine Abstützung des Durchbruchs war nicht nötig.

Ilsfeld-Auenstein: Fahrer eines Peugeot 308 nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Peugeot 308 mit Tuttlinger Kennzeichen, nachdem dieser am Donnerstagnachmittag bei Auenstein einen Unfall verursachte und flüchtete. Gegen 16 Uhr befuhr der Peugeot-Fahrer die Kreisstraße 2086 von Wüstenhausen kommend in Richtung Auenstein und wurde von einem 26-Jährigen mit dessen Mercedes überholt. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, soll der Fahrer des Peugeots beschleunigt haben. Da Gegenverkehr kam, bremste der Mercedes-Fahrer ab und ordnete sich wieder hinter dem Peugeot ein. In diesem Moment soll der Fahrer des Peugeots diesen stark abgebremst haben, weshalb der 26-Jährige mit seinem PKW nach rechts, in den Graben, ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei entstand an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Fahrer des Peugeots setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Untergruppenbach: Jeep gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Jeep Grand Cherokee WK Summit in Untergruppenbach. Das Fahrzeug wurde am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, von seiner Besitzerin vor einem Haus in der Amselstraße abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7.45 Uhr wurde das Fehlen des Jeeps festgestellt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell