POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Fahrzeug ausgebrannt

Am frühen Freitagmorgen geriet in Igersheim ein Auto in Brand. Die Besitzerin des Renaults fuhr gegen 5 Uhr zur Arbeit, als sie auf der Walter-Wittenstein-Straße Rauch aus ihrem Motorraum bemerkte. Sie stellte das Fahrzeug ab und informierte die Feuerwehr. Das Fahrzeug brannte fast vollständig aus, konnte aber schließlich von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Igersheim gelöscht werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für den Fahrzeugbrand.

Bad Mergentheim: Feuerwehreinsatz an Straßenlaterne

Wegen einer brennenden Straßenlaterne, musste die Feuerwehr Bad Mergentheim am Donnerstagmorgen ausrücken. Die Beleuchtungseinheit auf einem Parkplatz in der Zaisenmühlstraße war aufgrund eines technische Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor ein unter der Laterne geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Schaden an der Straßenlaterne beläuft sich auf circa 200 Euro.

