POL-PDLU: L454 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden 16.09.2023, 15:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem zweiachsigen Kranfahrzeug die Landstraße 454 von Speyer in Richtung Schifferstadt. Während der Fahrt platzte ein Reifen des Fahrzeuges, weshalb dieses ins Schlingern geriet und letztendlich seitlich die rechtsseitige Böschung hinabstürzte. Der Fahrer des Fahrzeuges, welches auf dem dortigen Radweg zu liegen kam, konnte sich unverletzt befreien. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Landstraße von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr voll gesperrt werden. Durch den Unfall entstand an dem Kranfahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 35 000 Euro.

