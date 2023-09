Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in eine Baustoffhandlung 15.09.2023, 17:00 Uhr bis 16.09.2023, 07:00 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Baustoffhandlung in der Auestraße in Speyer. Durch noch unbekannte Täter wurde gewaltsam ein Fenster aufgebrochen, sodass im Innern nach Wertgegenständen gesucht werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Baumaschinen und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell