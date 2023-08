Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mit 2,29 Promille parkende Fahrzeuge beschädigt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 17.08.2023 gegen 23:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall in Greifswald, bei welchem der Verursacher augenscheinlich stark alkoholisiert scheint, mitgeteilt. Der 57-jährige deutsche Fahrer eines Hyundai befuhr die Franz-Mehring-Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Hans-Beimler-Straße. Kurz nach dem Passieren der Feldstraße kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem parkenden Ford Fiesta, dann mit einem Tesla Model 3 und anschließend mit einem VW Golf, an welchem er dann zum Stehen kam. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem Unfallfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille messen.

Bei diesem Unfall wurden weder der Fahrer noch unbeteiligte Personen verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher erfolgte eine Blutprobenentnahme. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Verursacherfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportieren werden.

Verena Splettstößer

