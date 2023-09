Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung 16.09.2023, 10:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen eskalierte in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer ein Streit aufgrund verbotswidrigen Haltens auf einem Fahrradweg. Ein 62-jähriger Radfahrer aus Otterstadt bemerkte zwei auf dem Radweg haltende PKW, stieg vom Fahrrad ab und stellte die Fahrzeuginsassen zur Rede. Verteilt in den beiden PKW saß ein Ehepaar aus Mannheim. Die 58-jährige Tatverdächtige soll daraufhin den Radfahrer beleidigt haben. Deren 55-jähriger Ehemann habe gegen das Fahrrad des Geschädigten getreten, sodass dieses den Geschädigten zu Boden drückte. Dieser wurde durch den Sturz verletzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

