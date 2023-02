Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Düren (ots)

Auf der Derichsweilerstraße in Düren hat ein 43-Jähriger am Montag (20.02.2023) einen Fahrraddieb gestellt. Die Polizei konnte im weiteren Verlauf einen zweiten Täter fassen.

Kurz nach 12:00 Uhr am Montag stellte der 43-jährige Dürener fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Mit einem Freund suchte er in der Folge die Umgebung ab und konnte im Bereich des Martinusplatzes tatsächlich zwei Tatverdächtige antreffen. Einer der Männer flüchtete, der zweite ließ sich widerstandslos stellen und wartete mit dem 43-Jährigen sowie dessen Fahrrad auf die Polizei. Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Düren. Während ihrer Anfahrt trafen die Beamten der Polizei zudem auf den mutmaßlichen Mittäter - der 17-jährige Bruder des 22 Jahre alten Fahrraddiebes. Die Polizei stellte im weiteren Verlauf fest, dass auch er mit einem gestohlenen Rad bzw. E-Bike unterwegs war. Dieses wurde bereits am 04. Oktober 2022 in Kerpen entwendet. Beide Fahrräder wurden sichergestellt bzw. an ihre Besitzer übergeben. Die beiden 17 und 22 Jahre alten Täter müssen jetzt mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell