Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Frontalzusammenstoß, 2 Verletzte, 1 Fahrer erheblich alkoholisiert

Hüffenhardt (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kam es auf der L 529 zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 22-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Landesstraße von Haßmersheim Richtung Hüffenhardt, als ihm ein Audi Q5 in Schlangenlinien entgegenkam. Der Fahrer des Ford versuchte noch auszuweichen und lenkte dann entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 22-Jährige sowie dessen 20-jährige Beifahrerin erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer des Audi stand mit 1,8 Promille erheblich unter Alkoholeinwirkung. Dieser wurde nach ersten Feststellungen nicht verletzt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Sein Führerschein wurde Inverwahrung genommen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 30 000 EUR geschätzt. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zu nennenswerten Behinderungen kam es durch die Sperrung nicht.

