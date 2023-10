Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag gegen 12 Uhr ein Radfahrer in Heilbronn zu. Der 87-Jährige befuhr einen Gehweg in der Würzburger Straße. Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin übersah den herannahenden Radfahrer wohl, als sie vom Parkplatz eines Discounters in die Würzburger Straße einbiegen wollte und es kam zum Zusammenstoß. Der 87-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Bad Rappenau: E-Auto geht in Flammen auf

Aus bislang ungeklärte Ursache geriet am Sonntag gegen 1.30 Uhr ein Tesla in Brand. Das Fahrzeug stand ab etwa 0 Uhr auf dem Parkplatz des Tennis-Club in der Bad Rappenauer Weinbrennerstraße. Als der Inhaber des Fahrzeuges zu diesem zurücklief, vernahm er zunächst einen lauten Knall. Kurze Zeit später stand das Elektromobil bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Weitere Fahrzeuge und Personen kamen nicht zu Schaden. Ob es sich um einen technischen Defekt oder Fremdverschulden handelt, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

Neuenstadt am Kocher: Fiat Panda gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

In der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr am Sonntag wurde ein Fiat Panda in Neuenstadt a.K. von Unbekannten gestohlen. Das Fahrzeug war vor einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße abgestellt und verschlossen worden. Der Zeitwert des Pkw wird auf 17.000 Euro geschätzt. Die Polizei Heilbronn bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Verbleib des Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Heilbronner Wohnung. Vermutlich durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten der oder die Täter in die Wohnung in der Karl-Wulle-Straße. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Schüsse bei Autokorso

Am Samstag wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass im Rahmen eines Autokorsos auf der Heilbronner Allee mehrere Schüsse abgegeben wurden. Zwei der insgesamt sechs beteiligten Fahrzeuge konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte in einem Fahrzeug im Fußraum hinter dem 28- jährigen Fahrer eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Heilbronn: Schmuck und Bargeld nach Einbruch in Wohnung gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Bislang unbekannte Personen brachen am Freitag in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 21 Uhr in eine Wohnung in Heilbronn ein. Der oder die Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Terrassentür im Erdgeschoss Zugang zur Wohnung des Mehrfamilienhauses, welches sich in der Nürnberger Straße befindet. Aus der Wohnung wurde Schmuck, Münzen, Bargeld und Weinflaschen in einem mittleren fünfstelligen Wert entwendet. Zeugen die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag in der Zeit zwischen 18.10 Uhr bis 21.05 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Neckarsulm. Vermutlich durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten der oder die Täter in das Haus im Steppachweg. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Betrunkener stürzt mit motorisiertem Fahrrad

Leichte Verletzungen zog sich am Sonntag ein 64-Jähriger zu, nachdem er mit seinem Fahrrad in Neckarsulm gestürzt war. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehler und seiner Alkoholisierung stürzte der Mann in der Frühmeßgasse. Da im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Da es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um ein versicherungspflichtiges Leichtmofa handelt, muss er neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wohl auch noch mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Möckmühl: Mit 1,3 Promille gegen Stadtmauer gefahren

Deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand ein 30-Jähriger, der am Samstag mit seinem VW Polo gegen die Möckmühler Stadtmauer gefahren ist. Der Mann fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Züttlinger und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen in die Straße "Im Haag" nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sein Wagen mit der dortigen Stadtmauer und einer Sitzbank aus Stein. Da während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Obersulm: Unbekannter beschädigt Wohnwagen - Zeugen gesucht

Der bislang unbekannte Lenker eines vermutlich roten Fahrzeugs beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag 14 Uhr und Freitag 9 Uhr den einen geparkten Wohnwagen in Obersulm. Am Wohnwagen, welcher im Lindenweg abgestellt war, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

L1100/Ilsfeld: Unfall nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Auf der Landesstraße 1100 bei Ilsfeld kam es am Freitag gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 62- jähriger Lenker eines VW Golf fuhr von Flein in Richtung Ilsfeld und setzte nach einer Kurve zum Überholvorgang eines Pkws mit Anhänger an. Während dieses Überholvorganges bog ein bislang unbekannter Autofahrer von einem Feldweg in die L1100 ein. Der Überholende musste daraufhin, um eine Kollision zu vermeiden, eine Vollbremsung einleiten und touchierte beim Einscheren hinter dem Pkw dessen Anhänger. Der Pkw-Lenker, welcher vom Feldweg eingebogen war, beschleunigte danach seine Fahrt in Richtung Flein. Laut Zeugenaussagen soll es sich hierbei um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer des schwarzen SUV geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

