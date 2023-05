LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 21.00 Uhr und heute, 00.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen einen in der Kirchstraße abgestellten Motorroller. Bei dem Beutegut handelt es sich um einen 49 ccm Roller des Typs Generic Motor in der Farbe Schwarz mit einem Wert von ungefähr 400 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: ...

