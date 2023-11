Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrüche in Troisdorf und Niederkassel

Troisdrof/Niederkassel (ots)

Am Dienstag (21. November) wurden der Polizei drei Wohnungseinbrüche in Troisdorf und Niederkassel gemeldet.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Josef-Frank-Straße in Troisdorf-Spich verließ gegen 17 Uhr das Haus zum Einkaufen. Dabei schaltete sie das Licht im gesamten Haus aus. Ihr Ehemann hatte sich währenddessen im Schlafzimmer etwas ausgeruht. Gegen 17.35 Uhr hörte er aus dem Wohnzimmer verdächtige Geräusche, stand auf und begab sich in Richtung Wohnzimmer. Dort traf er auf eine fremde männliche Person, die sofort durch den Wintergarten ins Freie flüchtete. Im Garten konnte der Hausbewohner eine zweite Person sehen. Die beiden Unbekannten liefen durch die Josef-Frank-Straße in Richtung Hauptstraße davon.

Den Tatverdächtigen aus dem Wohnzimmer beschrieb der Geschädigte als 40 bis 45 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er trug einen langen braunen Mantel und ein schwarzes Basecap. Zudem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei.

Mutmaßlich hatte der Täter ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen. Gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts. Die Fahndung nach den beiden Einbrechern verlief bislang ohne Erfolg.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Friedensstraße in Troisdorf-Ort. Hier waren die Täter durch den Garten auf die Rückseite des Einfamilienhauses gelangt und zerschlugen nach erfolglosen Hebelversuchen das Glas des Badezimmerfensters. Sie durchsuchten das Haus nach Beute. Was alles gestohlen wurde, konnten die Hausbewohner noch nicht sagen. Mutmaßlich sind die Einbrecher durch die Terrassentür und den Garten geflohen. Als weiteren Fluchtweg hatten sie vorsorglich ein Küchenfenster geöffnet.

In Niederkassel-Mondorf waren die Einbrecher direkt durch die Haustür eines Reihenhauses an der Rheidter Straße ins Objekt eingedrungen. Der Bewohner bemerkte den Einbruch gegen 15.15 Uhr, weil die Hauseingangstüre offenstand. Der Geschädigte gab an, das Haus bereits am Vortag (20. November) gegen 12.00 Uhr verlassen zu haben. Die Täter waren offensichtlich im ganzen Haus unterwegs gewesen. Wertsachen haben sie nach ersten Erkenntnissen nicht mitgehen lassen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Die Beratungstermine in den Ausstellungsräumen der Polizei finden am 28.11.2023, 19.12.2023 und 23.01.2024 statt.

Anmeldungen werden unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell