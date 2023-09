LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Martin T.

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass in ein Hotel bei der Furthmühle eingebrochen wurde. Unbekannte Täter drangen widerrechtlich über ein Fenster in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie anschließend Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

