Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Einbruch in die Gerhard-Thielke-Realschule - Zeugen gesucht (08.11.2023)

Radolfzell (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, in die Gerhard-Thielke-Realschule in der Markelfinger Straße eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam über eine Nebentür in das Lehrergemeinschaftszimmer und brachen dort verschlossene Spinte auf. Aus diesen nahmen die Einbrecher Wertgegenstände und Bargeld mit. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell