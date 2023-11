Polizeipräsidium Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz Tausende Euro an Betrüger übergeben

Bodenseekreis / Konstanz (ots)

Eine Seniorin aus dem westlichen Bodenseekreis ist am Dienstag einer Betrugsmasche aufgesessen und hat ihre Ersparnisse an eine Unbekannte übergeben. Betrüger hatten telefonisch Kontakt zu der Frau aufgenommen, gaben sich als Polizist oder Staatsanwalt aus und schilderten, dass eine nahe Angehörige angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei eine Kautionszahlung in Höhe von 65.000 Euro fällig. Die Seniorin schenkte der Geschichte Glauben und gab an, nur einen Teil der Summe zur Verfügung zu haben. Im weiteren Verlauf gaben die Betrüger an, dass dieser Betrag direkt beim Amtsgericht Konstanz einzubezahlen sei, woraufhin sie sich auf den Weg machte. Weil sie angeblich nach der vereinbarten Frist dort ankam, teilten ihr die Anrufer mit, dass das Bargeld nun in der Paradiesstraße von einem "mobilen Abholdienst" in Empfang genommen werde. Dort traf sie auf die angekündigte Frau, welche den niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag in Umschlägen am Pkw der Seniorin wortlos in Empfang nahm und davonlief. Die Abholerin wird als 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 150 und 160 cm groß beschrieben und trug eine dunkle Jacke. Sie hatte eine normale Statur, ein südländisches Erscheinungsbild und kurze wellige Haare. Zeugen, die zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf die Übergabe aufmerksam wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Abholerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen. Hinweise und Tipps, wie Sie oder ihre Angehörigen sich im Betrugsfall verhalten können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

