Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) 21-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei (09.11.2023)

Dornhahn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1 Uhr hat sich ein 21-jähriger Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Polizeistreife wollte einen VW Lupo kontrollieren, der auf einem Radweg neben der Hohewiesegasse fuhr. Beim Erkennen des Streifenwagens wendete der Fahrer des VW und fuhr mit hoher Beschleunigung in Richtung Stadtmitte davon. Auf mehrfache Aufforderungen der Polizei, anzuhalten, reagierte er nicht. Er flüchtete in Richtung Bettenhausen und bog von der Landesstraße 410 auf einen Waldweg ab, wo er nach circa 500 Metern auf einer Wiese zum Stehen kam. Dort konnten die Beamten den 21-jährigen Fahrer festnehmen. Sein Beifahrer, bei dem es sich um einen 25-Jährigen aus Freudenstadt handelte, flüchtete in ein angrenzendes Waldgebiet. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, stand bei der Fahrt unter Drogeneinfluss und hatte die Schlüssel des VW ohne Wissen des Besitzers an sich genommen. Gegen den jungen Autofahrer ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Straßenrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie wegen einer unbefugten Ingebrauchnahme des Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell