Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Portemonnaie aus Handtasche entwendet

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Pfarrer-Becker-Straße;

Tatzeit: 22.08.2023, 11.45 Uhr;

Die Kundin eines Verbrauchermarktes ist am Dienstag in Oeding einem Diebstahl zum Opfer gefallen. Nach ihrem Einkauf in dem Geschäft an der Pfarrer-Becker-Straße hatte die Frau die Waren in ihrem Auto verstaut. Zu diesem Zeitpunkt lag ihre Handtasche im Einkaufswagen. Unbemerkt gelang es dem Dieb, die Geldbörse daraus an sich zu nehmen. Kurze Zeit später kam es zum Abheben von Geld vom Konto der Geschädigten. Das Geschehen spielte sich gegen 11.45 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell