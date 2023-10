Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Schwerer Verkerhsunfall (Ergänzung)

Werlte (ots)

Auf der Straße Waldhöfe zwischen den Orten Sögel und Werlte kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Fünf Personen wurden dabei verletzt, davon eine Person tödlich. Ein 34-Jähriger war gegen 20.10 Uhr in seinem Audi in Richtung Sögel unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbog, übersah er einen mit vier Personen besetzten entgegenkommenden VW samt Wohnanhänger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Audi in zwei Teile gerissen wurde. Der 34-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 36-jährige Fahrerin des VW wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr 42-jähriger Beifahrer sowie die Mitfahrer im Alter von ein und vier Jahren wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Neben den Feuerwehren aus Werlte und Lahn, waren mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, sowie Notfallseelsorlger und Polizeikräfte aus Werlte, Sögel und Papenburg im Einsatz. Die Straße war für die Unfallaufnahmen sowie die Bergungsarbeiten bis etwa 1 Uhr voll gesperrt.

